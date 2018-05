Mettmann: Stolze Waldkaserne zeigt sich den Bürgern

Mettmann Der Standort lädt zweiten Mal seit Bestehen zum Tag der offenen Tür ein und verspricht viel Musik und Vorführungen.

Auf zwei Bühnen soll es musikalisch zugehen - schließlich ist das Ausbildungsmusikkorps erst vor wenigen Wochen in sein neues Domizil eingezogen. "90 Lehrgangsteilnehmer haben wir derzeit", sagt Korps-Leiter Michael Euler und wirbt direkt um mehr Nachwuchs: "140 Plätze haben wir zu vergeben." Die Musikstudenten können auf dem Campus leben, was die meisten wohl auch machen. "Hier gehen abends nicht etwa die Lichter aus", so Euler, der keine weiteren Details nennen wollte.

Tiere dürfen am Tag der offenen Tür nicht mitgebracht werden. Dafür zeigen die Feldjäger ihre Diensthunde im Einsatz; sieben sind derzeit in der Kaserne zu Hause. Zu den Vorführungen gehört auch die Arbeit des Personenschutzes und die waffenlose Selbstverteidigung. "Sehr beeindruckend", findet Ralf Buchwalder, der den Tag als Projektleiter organisiert und davon ausgeht, dass etwa 300 Mitarbeiter aus der Kaserne in der einen oder anderen Art daran beteiligt sind. Der Samstag beginnt um 10 Uhr, erster Punkt ist ein Gottesdienst um 10.30 Uhr mitsamt Segnung der neuen Musikkorps-Gebäude. 140 Unterkunftsräume, 68 Übungsräume und 34 Proberäume plus großem Saal - das ist entstanden und macht Michael Euler sehr stolz: "Wir haben einen der modernsten Standorte in ganz Europa." Vergessen scheinen die zehn langen Jahre des Übergangsquartiers, in denen die angehenden Berufsmusiker in heruntergekommenen Kasernenteilen untergebracht waren, für die Euler sich geschämt hat.