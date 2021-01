Jubiläumsplatz in Mettmann : Markthändler haben neues Örtchen

Jubiläumsplatz in Mettmann

Mettmann Auf dem Jubiläumsplatz hat sich die Toilettenfrage endlich geklärt. Die Markthändler dürfen das WC im Kiosk nutzen. Das Provisorium auf der Mühlenstraße kann verschwinden.

Entspannung bei den zehn Markthändlern, die mittwochs und samstags frische Lebensmittel auf den Jubiläumsplatz bringen. Durch den Lockdown fehlte ihnen von einem Tag auf den anderen die Möglichkeit, mal eben auf Toilette gehen zu können. Denn alle Lokale, Bistros und Cafés sind geschlossen. Nach vergeblichen Hinweisen an die Stadt organisierten sie sich deshalb ein Klohäuschen, das in der Mühlenstraße steht.

Nach der RP-Berichterstattung am 7. Januar kam neue Bewegung in die dringende Angelegenheit, wie der mobile Metzger Nico Sprenger bestätigt: „Wir dürfen jetzt die Toilette im Kiosk auf dem Jubiläumsplatz nutzen.“ Einst war ein Bistro in den Räumen untergebracht. Aus dieser Zeit stammt die Toilette. Gespräche zwischen der Stadt, dem Bauverein als Eigentümer und dem Pächter brachten nun die Lösung. Wer mal muss, kann sich von den Markthändlern dorthin begeben.