Berufsstart in Mettmann : „Ausbildung nicht schleifen lassen“

Kreis Mettmann Spitzen von Wirtschaft, Handwerkskammer und Arbeitsagentur raten Schulabgängern dringend, sich mit ihren Halbjahrszeugnissen bei den Betrieben zu bewerben.

Ende dieser Woche gibt es die Halbjahrszeugnisse. Die Spitzen von Wirtschaft, Handwerkskammer und den Arbeitsagenturen Bergisches Land und Düsseldorf nutzten diese Gelegenheit am Dienstag, um Schulabgänger aus der Lethargie des Lockdowns herauszulösen: Mit den Januar-Noten in der Hand sollen sie sich um einen Ausbildungsplatz bewerben.

Sie sollen aber eines ganz deutlich machen: Wegen der Corona-Pandemie die Ausbildung schleifen zu lassen, ist keine Lösung. Eine Sprecherin der Arbeitsagentur sagte: „Ausbildungsbörsen finden digital statt, wie beispielsweise die ‚BOBonline’ am 11. Mai. Und es gibt Vorträge, etwa „Informationen rund um das Duale Studium“ am 4. Februar um 17 Uhr oder „Alles rund ums Bewerbungsverfahren“ am 11. Februar um 17 Uhr.“ Wer sich dafür interessiere, könne sich per Mail anmelden: mettmann.biz@arbeitsagentur.de.