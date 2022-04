Termin im WIR-Haus : Vorsingen bei den „Young Voices“

Wülfrath Auf der Suche nach neuen Sängerinnen und Sängern veranstaltete die Chorgemeinschaft erstmals ein Casting im WIR-Haus. Auch wenn kaum Kandidaten kamen, verzeichnet der Chor den Aufruf als Erfolg.

Auch wenn er bei diversen Kindermusical-Aufführungen singt und die Stimmbildung zu seiner Arbeit im Theaterensemble gehört, berichtet er offen: „Meine Chorerfahrungen liegen 40 Jahre zurück.“ Damals sang er in einem Kinder- und Jugendchor in Essen-Rüttenscheid. Nun sucht er eine neue Herausforderung, vor allem aber eine Möglichkeit, seine sängerischen Fähigkeiten weiter auszubilden. Chorleiter Stephan Lux hört genau hin, lässt Bentz einige Tonfolgen singen und begleitet ihn dabei auf dem Keyboard. Er nickt stumm.

„Ja, das passt“, sagt er dann. Mehr noch als eine gute gesangliche Qualität achtet Lux darauf, dass auch die menschliche Komponente mit dem Chor harmoniert. Alles andere könne man lernen. Bentz, hat Lux herausgehört, ist ein guter Bariton. Eine Stimme, die in den gemischten Chor hineinpasst, der deutlich von Frauen dominiert wird. Der Chorleiter hatte sich deswegen im Vorfeld viele männliche Bewerber gewünscht. Doch der Zulauf bleibt an diesem Vormittag aus. Enttäuscht ist Lux dennoch nicht. „Wir haben von Anfang an gesagt, wenn auch nur einer kommt, ist das schon toll für uns.“ Allein der Casting-Aufruf, berichtet der Chorleiter, habe Young Voices soviel Aufmerksamkeit beschert, dass sich bereits weitere Kandidaten angekündigt hätten, obwohl sie am Castingtag nicht dabei sein würden. „Es haben uns einige angerufen, die gerne bei uns mitsingen wollen, heute aber nicht zum Casting kommen konnten, weil sie zum Teil noch im Urlaub sind oder anderweitig verhindert“, erklärt Lux. Mit ihnen habe der Chorleiter einen separaten Termin vereinbart. „Es hat mich auch eine Mutter angerufen, die über unseren Aufruf in den Sozialen Netzwerken auf unsere Suche aufmerksam geworden ist. Unser Video hat sie dann ihrer Tochter gezeigt. Sie war zwar total begeistert, traut sich aber noch nicht, bei uns mitzusingen“, erzählt Lux. „Ich bin sicher, dass sie aber demnächst vorbeikommen wird.“ Auch Sandra Michalke, Sprecherin der Chorgemeinschaft, und Gabriele Geist, Sprecherin von Young Voices freuten sich über die große Resonanz, die ihr Casting-Aufruf in den vergangenen Wochen bewirkt hat.