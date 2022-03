Wahlen in Asien : Südkoreanischer Parteichef bei Wahlkampfauftritt attackiert

Seoul Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl schlug ein Mann mit einem Gegenstand mehrfach auf Song Young Gil, den Vorsitzenden der Demokratischen Partei, ein.

Zwei Tage vor der Präsidentenwahl in Südkorea ist der Wahlkampf von einer Gewalttat gegen den Vorsitzenden der regierenden Demokratischen Partei, Song Young Gil, überschattet worden. Videos in sozialen Medien zeigten am Montag, wie sich bei einem Wahlkampfauftritt in Seoul ein Mann plötzlich von hinten Song näherte und ihn mehrmals mit einem hammerähnlichen Gegenstand auf den Kopf schlug. Song sei mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, er sei aber „okay“, sagte ein Parteisprecher.