Hockey : Teams des Mettmanner THC machen in der Feldsaison weiter

METTMANN Die Mettmanner Frauen-Mannschaft kämpft von Anfang an umden Klassenerhalt. Dagen schielt die Herren-Truppe Richtung Oberliga-Aufstieg.

An diesem Wochenende starten die Hockey-Teams des Mettmanner THC in die Rückserie der Feldsaison 2021/2022. Für die in der Oberliga spielende Frauenmannschaft lautet das Ziel Sicherung des Klassenerhalts. „Dagegen hat sich unsere Herrenmannschaft im oberen Tabellendrittel der 1. Verbandsliga festgesetzt und besitzt aussichtsreiche Chancen, in die Oberliga aufzusteigen“, erklärt Wolfgang Weiß.