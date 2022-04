Fußball : SC Unterbach hofft auf Sieg in Aufderhöhe

Miguel Lopes (l.) trifft auf seinen Ex-Klub Aufderhöhe. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der TSV Solingen ist ein Gegner, der den Unterbacher Bezirksliga-Fußballern liegt. Zweimal feierte die Mannschaft von Andrea del Polito bereits Siege.

TSV Solingen – SC Unterbach. Sind aller guten Dinge tatsächlich drei, dann wird der SCU am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr – Sportplatz Höher Heide, Josefstal) den sechsten Saisonsieg landen. Hintergrund: In den bisher zwei Bezirksligaduellen – in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 (1:0-Erfolg) als auch in der Hinrunde der laufenden Saison (4:2-Sieg) – hielt das Team des Trainerduos Roberto Marquez/Andi del Polito den derzeitigen Siebten in Schach. Gleichwohl steht den Gästen 90 Minuten harte Arbeit bevor.

„Eigentlich ist Fußball ja ganz einfach. Wir müssen nur ein Tor mehr schießen als der TSV. Zuletzt gegen den HSV Langenfeld ging die Rechnung nicht auf, das gegnerische Tor schien wie vernagelt“, blickt del Polito auf das 1:3 zurück. In Sachen Einsatzwille und Kampfgeist war den Unterbachern, die nach wie vor sechs Zähler vom ersten Nichtabstiegsplatz trennen, kaum ein Vorwurf zu machen. „Wir müssen in Solingen mit der gleichen Einstellung auf den Platz gehen, dürfen nicht groß darüber nachdenken, was zuletzt nicht geklappt hat. Jeder ist gefordert alles zu geben, um den Ligaerhalt nicht aus den Augen zu verlieren“, betont der Coach.

In den Übungseinheiten dieser Woche stand unter anderem Torschusstraining auf dem Plan. Kein Wunder, angesichts von nur 30 Treffern in 20 Meisterschaftsspielen. Zwei Akteure, zu deren Kernkompetenz dass Toreschießen eigentlich zählt, sind nicht dabei. Winter-Zugang Christian Schuh fällt wegen einer Knieverletzung wohl längere Zeit aus. Daniel Mion, nach Verletzungspause gerade erst wieder in die Startelf zurückgekehrt, laboriert seit Sonntag an einer Armverletzung.

Ein SCU-Akteur freut sich indes ganz besonders auf die Partie. Miguel Lopes, zuletzt noch gelb-gesperrt, lief vor seinem Wechsel im letzten Sommer an den Niermannsweg drei Saisons für Aufderhöhe auf. „Gegen den alten Verein anzutreten, war für mich im Hinspiel schon etwas Besonderes. Die Solinger spielten in der ersten Halbzeit stark, aber wir haben das insgesamt gut gelöst. Das muss auch am Sonntag unser Ziel sein. Der TSV schoss zwar zuletzt gegen Schlusslicht Britannia sechs Tore, kassierte aber auch drei. Da müssen wir ansetzen“, sagt der 22-Jährige, der beim 1. FC Monheim bis zum Sommer 2018 fußballerisch ausgebildet wurde.