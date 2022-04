Handball : Kein Unitas-Spiel gegen Aufderhöhe

Haan Der Terminplan wird für die Handballer der Unitas Haan immer enger, denn erneut fällt eine Oberliga-Begegnung wegen Corona aus. Die Absage betrifft ausgerechnet die für Sonntag geplante Nachholpartie gegen den TSV Aufderhöhe.

Der TSV musste aufgrund zweier Corona-Fälle bereits am Donnerstag beim VfB Homberg passen. Jetzt verlegte der Verband auch die Partie bei der Unitas, die am Sonntagmorgen in der Hildener Bandsbusch-Halle über die Bühne gehen sollte. Am Dienstag wollen die Haaner beim VfB Homberg antreten – falls nichts dazwischen kommt.