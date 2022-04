Engagement in Schwalmtal : Ungewöhnlich! 86-Jähriger singt seit 70 Jahren im Chor

Schwalmtal Dies ist ein eher seltenes Jubiläum: Seit 70 Jahren ist Paul Janissen begeisterter Chorsänger und gehört zu drei Chören; zudem ist der Dilkrather Vizedirigent. Warum er die Musik so sehr liebt.

Paul Janissen (86) ist ein begeisterter Chorsänger und Vizedirigent. Seit er 16 Jahre alt ist, singt er leidenschaftlich gern. Der kinderlose Witwer ist Mitglied in drei Chören: im Kirchenchor Dilkrath, im Kosimi-Chor, Nettetal-Breyell und im Chor der Niederrheinsänger. 67 Jahre hat er zudem in einem anderen Chor gesungen, der jedoch aufgelöst wurde. Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit anderen Sängern haben sich schon oft gute Freundschaften entwickelt, erzählt der Dilkrather.

Trotz einiger Rückschläge im Leben habe er sich stets gewünscht, ein immer besserer Sänger zu werden. „Auch nach schweren Arbeitstagen habe ich mich immer auf die Chorproben gefreut. Denn dort war ich wie ausgewechselt, ein ganz anderer Mensch“, schildert er. Als ihm dann noch die Chance geboten wurde, in zwei Chören (in Schwalmtal-Dilkrath und Kempen) als Vizedirigent zu wirken, ging für Janissen ein Jugendtraum in Erfüllung. Und nicht nur das: „Das Dirigieren und Singen war in der Corona-Pandemie mein Lebenselixier und hat mir sehr durch die Zeit geholfen“, sagt er.