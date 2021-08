Kriminalität in Meerbusch : Unbekannte Frau bedrängt älteren Mann

Möglicherweise wollte die Unbekannte den älteren Mann bestehlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Büderich Am Donnerstagmittag hat eine vermeintliche Trickdiebin einen älteren Mann in dessen Auto bedrängt und ihm an den Unterarm gefasst. Der Senior bemerkte das auffällige Verhalten. Die junge Frau entfernte sich.

Am Donnerstag, 26. August gegen 13.10 Uhr, wäre ein Senior beinahe Opfer einer vermeintlichen Trickdiebin geworden. Der Mann hielt mit seinem Auto am Erlenweg in Büderich. Zu seiner Überraschung trat eine ihm nicht bekannte Frau an sein Fahrzeug heran und lehnte sich über die Fahrerseite in das Auto des Meerbuschers. Dieser merkte, dass die Frau nach seinem Unterarm griff und augenscheinlich betastete. Er zog sich sofort von der Frau zurück, die anschließend in einer unbekannten Sprache etwas sagte und sich in Richtung Ahornstraße entfernte.

Die unbekannte Tatverdächtige soll jung gewirkt haben und war von schlanker Statur. Dabei soll sie zwischen 160 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie soll stark blau geschminkte Augen und rötliche Haare gehabt haben und trug einen weißen Mantel.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der jungen Frau geben können. Wer die Tatverdächtige beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131-3000 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 23 in Verbindung zu setzen.