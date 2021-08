Bildung in Meerbusch : Volkshochschule mit neuem Internet-Auftritt

Das Team der VHS Meerbusch (v.l.): Susanne Jabs-Niebels, Anja Rayak, Leiterin Beatrice Delassalle-Wischert, stellvertretender VHS-Leiter Alexander Ruth, Rita Blick und Oliver Kuller. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch VHS Meerbusch präsentiert zum Start des Herbstsemesters ihre neue Webseite. Ein gedrucktes Programmheft wird es nicht geben. Programm wird flexibel an die aktuelle Corona-Situation angepasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Ab sofort präsentiert die VHS Meerbusch ihr Kursangebot im Internet komplett neu: bunt, aber vor allem wesentlich einfacher und komfortabler im Umgang. Ein „Stammhörer-Login“ erleichtert die Buchung und bietet einen Gesamtüberblick über alle bereits gebuchten Kurse. „Wir haben viele Jahre auf die neue Webseite gewartet. Jetzt freuen wir uns, dass sich unsere Kunden bequemer zurechtfinden und ohne Umwege zum gesuchten Kurs gelangen können“, so VHS-Leiterin Béatrice Delassalle-Wischert und ihr Stellvertreter Alexander Ruth. „Allein schon das Online-Stöbern ist dank vielfältiger Such- und Filterfunktionen sowie der neu integrierten Merkliste viel attraktiver und übersichtlicher als bisher.“ Beide haben die Seite in den vergangenen Monaten mit Unterstützung der IT-Abteilung der Stadt Meerbusch und des Dienstleisters ITK-Rheinland konzipiert.

Im Herbst kommt der neuen Internetpräsenz zudem eine zentrale Rolle zu, da die Volkshochschule aufgrund der mit Corona verbundenen Unwägbarkeiten auf ein gedrucktes Programmheft verzichtet. „Pandemiebedingt werden wir unser Herbstprogramm flexibel gestalten und immer an die aktuelle Situation anpassen“, so Delassalle-Wischert.

Die Meerbuscher dürfen sich auf eine Vielzahl spannender Kurse und Einzelveranstaltungen freuen. Frankreich-Liebhaber erwartet unter anderem ein Bild-Ton-Ausflug in die Provence. Ein Jacques-Brel-Abend oder ein Grammatik-Tag sind ebenfalls im Programm. Neu: Auch Vier- bis Sechsjährige können ab Ende September in der VHS den Einstieg in die französische Sprache wagen. Liebhaber der britischen Kultur erwarten neue Programmakzente: Kochen in englischer Sprache, britische Leckereien oder indische Curries. 26 Einzelveranstaltungen verkürzen die Herbst- und Winterabende: Vom Digitalen Stammtisch über den Vortrag „Junghunde, die in die Pubertät kommen“ bis hin zum Initiativen-Abend „Meerbusch goes future – Gemeinsam gegen den Klimawandel“ reicht die Themenpalette. Darüber hinaus wird, wer gerne schreibt und liest, in der neu aufgenommenen VHS-Schreibwerkstatt oder im Lesezirkel „Literarische Leckerbissen – Lesen. Lachen. Lernen!“ ein Podium für unterschiedlichste Lektüre finden. Stark vertreten ist einmal mehr der Gesundheitsbereich, der von A wie Ausgleichsgymnastik bis Z wie Zumba®Fitness viele Möglichkeiten bietet, sich durch Bewegung und Entspannung fit zu halten. Bereichsleiter Oliver Kuller hat das Angebot zusammengestellt.

Allein im Bereich Kunst gibt es acht Angebote für Kinder und Jugendliche, darunter neu die „Kids Class“, eine Zeichenklasse mit Michaela Kura für Sieben- bis Zwölfjährige. Raus in die Natur: Sechs- bis Zehnjährige haben beim Samstagsseminar „Local Wildlife & Nature in easy English“ die Gelegenheit, heimische Flora und Fauna zu erkunden und dabei Englisch zu lernen. Bei einer „Outdoor-Kochstunde“ wird zudem erprobt, wie einfach es ist, im Freien zu kochen – sicher und ohne Gefahr für den Wald.