Bildung in Meerbusch : Start für neue Auszubildende bei den Stadtwerken

Meerbusch Seit August sind bei den Stadtwerken Meerbusch nun insgesamt sechs technische und drei kaufmännische Azubis beschäftigt. Die Ausbildungsstelle zum Anlagenmechaniker konnte in diesem Jahr nicht besetzt werden.

(RP) Bereits Anfang August hat für Lea Wahrmann und Sadrion Gurguri deren Ausbildungszeit bei den Stadtwerken Meerbusch begonnen. Firmenchef Tafil Pufja begrüßte die Nachwuchskräfte persönlich und machte deutlich, worauf es ihm ankommt – nicht erst seit der Corona-Pandemie: „Wie alle unsere Mitarbeiter erhalten unsere Azubis von Anfang an das notwendige Rüstzeug, um in einer modernen, digitalen Arbeitswelt optimal zu arbeiten.“

So erhielten die Neuzugänge von den Stadtwerke-Mitarbeitern Michelle Grütters und Georg Junkers zum Berufsstart Laptops und Smartphones. Die Geräte sind mit den üblichen Standardprogrammen ausgestattet, sodass sie sowohl in der Berufsschule im berufsbegleitenden Unterricht als auch mobil nutzbar sind. Lea Wahrmann absolviert in drei Jahren ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, während Sadrion Gurguri sich bei den Stadtwerken zum Elektroniker mit dem Schwertpunkt Betriebstechnik in dreieinhalb Jahren ausbilden lässt.