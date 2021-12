Telefon-Kriminalität : 83-jährigen Erkrather um 100.000 Euro betrogen

Erkrath Jede Woche warnt die Polizei vor Trickbetrug am Telefon. Und mindestens genauso oft fallen Menschen auf die Maschen der Kriminellen herein. Bei einem Erkrather gingen Unbekannte besonders perfide vor.

Gutgläubig tappte der Senior in die Falle und folgte den Anweisungen der Anruferin, die sich per Remote, per Fernsteuerung, auf seinen PC schalten ließ. Etwa eineinhalb Wochen später stellte der Erkrather fest, dass im Zeitraum zwischen dem 26. November und dem 7. Dezember mehr als 100.000 Euro von seinem Konto abgebucht und auf ein ausländisches Konto übertragen worden waren. Am Freitag zeigte er den Vorfall bei der Polizei an.