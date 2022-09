Leichlingen : Feuerwehr und Polizei mehrfach im Einsatz

Im Schulzentrum löschte die Feuerwehr eine Mülltonne. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen Zwei Einsätze hielten am Sonntag Polizei und Feuerwehr in Atem. Zum wiederholten Male brannte im Schulzentrum Am Hammer ein Mülleimer.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei gegen 5.20 Uhr in die Nähe des Bahnhofs gerufen, weil sich in der Straße Im Tiergarten ein Fahrzeug mit eingeschalteter Alarmanlage befinden sollte. An der Ecke zur Hochstraße erkannten die Polizisten einen weißen Toyota, der mit eingeschalteter Alarmanlage und eingeschlagener linker hinterer Fensterscheibe mitten auf der Fahrbahn abgestellt war. Die Umstände ließen die Polizei einen „versuchten Komplettentwendung“ des Autos vermuten. Der Toyota wurde zur Eigentumssicherung sowie als Spurenträger sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter 02202 205-0 entgegen.

Am Sonntag gegen 21.30 Uhr wurde der Feuerwehr-Löschzug Stadtmitte ins Schulzentrum gerufen. Im Eingangsbereich des Gebäudes, das aktuell von der Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof genutzt wird, brannte eine 120-Liter-Mülltonne. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da Rauch in die Toilettenräume der Schule gezogen war, wurden sie druckbelüftet und mit einem Mehrgasmessgerät kontrolliert. Am Schulgebäude entstand kein Schaden.

