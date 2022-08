Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Autodiebe in Wegberg unterwegs

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Aus zwei Autos wurden Wertgegenstände entwendet (Symbolfoto).

Wegberg/Hückelhoven Am Mittwochmittag wurde in zwei Autos eingebrochen, die auf Wegberger Stadtgebiet abgestellt worden waren. Außerdem rückte die Feuerwehr in Hückelhoven aus.

Feuerwehr löscht Küchenbrand In der Nacht auf Donnerstag, 25. August, gegen 0 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Küchenbrand an der Jacobastraße in Hückelhoven-Ratheim gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich dort Friteusenfett entzündet. Hierdurch brach ein Feuer in der Küche aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Gebäude entstand Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Diebstähle aus parkenden Autos Gleich zweimal schlugen Unbekannte Scheiben von Autos ein, die auf Wegberger Stadtgebiet abgestellt worden waren, um Wertgegenstände zu stehlen. Zwischen Mittwoch, 12.15 Uhr und 14.10 Uhr entwendeten sie eine Tasche, Schlüssel sowie eine Geldbörse aus einem Auto, dass am Schürensteg in Merbeck stand. Etwa im gleichen Tatzeitraum schlugen Diebe an einem am Holtmühlenweg in Holtmühle geparkten Wagen ebenfalls eine Scheibe ein. Bei dieser Tat erbeuteten sie eine schwarze Schultasche, in der sich unter anderem ein iPad und ein roter Geldbeutel mit Geld und Ausweispapieren befanden.

(RP)