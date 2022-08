Verkehr in Leichlingen : Stadt lässt erheben, wer welche Parkplätze nutzt

Leichlingen Die Untersuchung soll helfen, ein städtisches Mobilitätskonzept zu entwickeln. Die Auswertung zum ruhenden Verkehr ist für Ende des Jahres angekündigt.

Welche Parkplätze sind voll, welche leer? Wer parkt dort? Wie oft betätigen Autofahrer die „Brötchentaste“? Vom 16. bis 25. August untersuchen Mitarbeiter des Planungsbüros VIA eG die öffentlich zugänglichen Parkplätze und Parkflächen in verschiedenen Bereichen von Leichlingen und Witzhelden, kündigt die Stadt an. „Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes wird auch die stadtverträgliche Ausgestaltung des Kfz-Verkehrs betrachtet.“

Die Gebühren wie auch die Zugänglichkeiten der Parkflächen variieren. Ein Teil der Stellflächen ist bewirtschaftet, bietet jedoch die Möglichkeit, über die „Brötchentaste“ bis zu 15 Minuten kostenlos zu parken. „Größere innenstadtnahe Parkplätze befinden sich am Pastorat sowie im Parkhaus am Brückerfeld“, so die Stadt. Ergänzt würden sie durch zahlreiche straßenbegleitende Stellflächen. „Wichtige Anlaufpunkte wie Rathaus, Schulzentrum und Bahnhof verfügen ebenfalls über Parkflächen. Auch frequenzstarke Unternehmen wie Lebensmittelmärkte, bieten große Parkplätze an.“ In Witzhelden existieren vorwiegend straßenbegleitende Parkstände.