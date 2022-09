Sport und Geselligkeit in Leichlingen/Düsseldorf : Rheinischer Schützenbund feiert Jubiläum

Präsident Willi Palm (2.v.l.) bei der Fahnenübergabe zum Schützentag des Rheinischen Schützenbundes (RSB), der 2021 in Ratingen stattfand. Foto: Fries, Stefan (frs)/Fries

Leichlingen/Düsseldorf Zum 150-jährigen Bestehen gibt es dieses Wochenende ein dreitägiges Festprogramm mit prominenten Gästen. Allerdings nicht am Geschäftssitz in Leichlingen, sondern in Düsseldorf, wo sich rheinische Schützenvereine einst zusammengeschlossen hatten.