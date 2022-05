Musikschule Langenfeld : Jubiläumskonzert zum 50. Geburtstag

Ein großes Konzert zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor, Schnupperkurse sowie ein großes Spiel-, Tanz- und Bastelangebot warten an diesem Wochenende auf die Besucher der Musikschule.

Von Freitag bis Sonntag steht in der Musikschule Langenfeld alles im Zeichen von Musik und Spaß. Monatelang erarbeiteten das Vorbereitungsteam der Jubiläumsfeier um Musikschulleiterin Sonja Steinsiek sowie Projektleiterin Britta von Anklang zahlreiche Programmpunkte für die Langenfelder. Ein Highlight ist das große Jubiläumskonzert der Musikschule am Sonntag, die das Ereignis zusammen mit dem Langenfelder Kinder- und Jugendchor feiert. Schon 1997 feierte die Musikschule mit dem Chor das 25. Jubiläum zusammen mit einem Konzert.

An diesem Wochenende erwartet die Kinder und Eltern als Dankeschön für das Engagement ein großes Festprogramm. Zum Festakt am Freitagabend werden unter anderem der ehemalige Leiter der Musikschule Bernd Schwung sowie der Vorsitzende des Landesverband der Musikschulen NRW (VdM), Holger Müller , im Flügelsaal erwartet. Schüler aus allen Fachbereichen sorgen für das musikalische Rahmenprogramm.

Am Samstag sowie am Sonntag stehen Lehrende allen Musikbegeisterten zum Ausprobieren von Instrumenten und zur Beratung jeweils von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung. Außerdem gibt es am Samstag Jazzmusik sowie das inklusive Musiktheaterstück „Die fürchterlichen Fünf“ zu hören und zu sehen. Am Samstag und Sonntag bietet eine Musikwerkstatt sowie ein Spieleangebot der Ballschule Rheinland Abwechslung für Groß und Klein.