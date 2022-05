Senioren aus Monheim : Lions laden zu Schiffstour ein

Monheim Der Präsident begrüßte 130 Senioren mit ihren Angehörigen an Bord der MS Rheinprinzessin. Die Fahrt ging nach Düsseldorf.

Stephan und Hans-Georg Pott, Präsident des Lions-Clubs Monheim, freuten sich, 130 Senioren mit ihren Angehörigen an Bord der MS Rheinprinzessin begrüßen zu können. Die Fahrt ging nach Düsseldorf . Für viele Bewohner sei es der erste größere Ausflug seit Beginn der Pandemie gewesen. Dementsprechend sei schon beim Einstieg die Stimmung hervorragend gewesen. An Bord waren Kaffee, Tee und Kuchen vorbereitet worden. Für gute Stimmung sorgte das Evergreen Duo Andreas Ebert (Akkordeon) und Bernd von der Heyde (Gitarre) mit Schlagern.

Nach drei Stunden Fahrt legte die MS Rheinprinzessin wieder in Monheim an. Alle Gäste an Bord waren sich einig, dass die Veranstaltung gelungen war. Dies werde man auch der Stadtverwaltung und der Stiftung „Minsche vür Minsche“ mitteilen und für deren Unterstützung danken, resümierten die Lions.