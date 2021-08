Falsche IT-Experten : Betrüger verschaffen sich Zugang zu Konten

Die Polizei bittet um Hinweise auf Trickbetrüger. Foto: dpa/Silas Stein

Monheim (og) In Baumberg ist am gestrigen Donnerstag eine 73-Jährige Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich übers Telefon ins Internet der Frau eingeloggt und so Zugriff auf alle ihre Konten erhalten haben.

