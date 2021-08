Aktionen in Monheim : Künstlerduo mit Licht-Graffiti und Zettel-Geschichten

Monheim Das Duo Nikola Dicke und Brandstifter laden im August und September zu verschiedenen Aktionen und Workshops an unterschiedlichen Orten ein.

Die „Asphaltbibliotheque“ der gefundenen Zettel wirft ein neues Licht auf die Fundstücke: Reifenabdrücke, Frottagen, Knicke, Faltungen oder Einrisse hinterlassen ihre Spuren auf den Texten oder Bildern. So entfalten sich die Fundzettel zu besonderen Papierdokumenten der jüngsten Geschichte, vermeintlicher Müll entpuppt sich als Kunst. Gefundene Zettel können weiterhin an neun Orten in kleine Kästen geworfen werden: vor dem Rathaus, an der Kunst- und Musikschule, an der Kunstwerkstatt Turmstraße, am Ernst-Reuter-Platz, an der Tourist-Information im Landschaftspark Rheinbogen, bei der Leda von Markus Lüpertz am Rhein, am Bienenhotel am Baumberger Rheinuferweg in Baumberg, auf dem Baumberger Dorfplatz an der Hauptstraße und an der Feldküche an der Klappertorstraße 35a. Nicht nur über Zettel, auch über erzählte Geschichten freuen sich die Künstler unter Telefon 0157 50735716.