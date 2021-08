Bundestagswahl : Parteien starten in den Straßenwahlkampf

Christian Steinacker (SPD) startet seine Tour durch den Wahlkreis. Foto: SPD

Langenfeld/Monheim Die SPD Monheim startet am Samstag in den Bundestagswahlkapf. Es wird die traditionellen Infostände in Monheim und Baumberg geben, kündigt Petra Arend-Karl von der SPD an.

(og) Der erste Infostand steht am 14. august, von etwa 9 Uhr bis 13 Uhr in Monheim auf dem Rathausvorplatz. dort wird auch der Monheimer SPD Bundestagskandidat Christian Steinacker ab 12.30 Uhr anzutreffen sein. Er will den Bürgerinnen und Bürgern dann gerne Rede und Antwort stehen zu allen Fragen der SPD Bundespolitik.

Ab dem 21. August werden die Genossen und Genossinnen zusätzlich in Baumberg vor dem Einkaufszentrum Holzweg am Kreisel Geschwister-Scholl-Straße ihren Stand aufbauen – in der Zeit von etwa 9.30 Uhr bis 13 Uhr. „Wir hoffen sehr, dass alle Bürger regen Gebrauch von diesen Informationsangeboten machen“, so Alexander Schumacher, Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender der SPD in Monheim. Christian Steinacker kandidiert im Kreis Mettmann-Süd und besucht daher bis zur Wahl ebenso die Infostände in Langenfeld, Haan, Erkrath und Hilden. Die Tage und Uhrzeiten, an denen Christian Steinacker bis zur Wahl an den Infoständen in Monheim teilnimmt, finden Interessierte unter www.spd-monheim.de oder www.christiansteinacker.de.

In Langenfeld Berghausen will die CDU Bürger und ihren Bundestagskandidaten ins Gespräch bringen.

für Donnerstag, 19. August, von 17.30 Uhr bis 20 Uhr lädt sie an ihren Infostand am Hugo-Zade-Weg ein. In unmittelbarer Nähe zum Supermarkt stehen die beiden Ratsvertreter für die Ortsteile Berghausen und Stefenshoven/Katzberg sowie die Mitglieder des Ortsverbandes den Bürgerinnen und Bürgern zu aktuellen politischen Themen Rede und Antwort. Auch drängende bundespolitische Fragen kommen nicht zu kurz. Von 18 bis 19 Uhr wird der CDU-Bundestagskandidat Dr. Klaus Wiener vor Ort sein, um seine politischen Schwerpunkte und Visionen vorzustellen.