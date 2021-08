Der Sommer ruft : Nur raus ins Wochenende !

Monheim/Langenfeld Der Sommer steht in seinem Zenit. Wie wär’s mit Frühstück unter freiem Himmel? Oder Picknick? Oder ...

(gut) Heidi Ballhoff macht’s vor: Entspannt saß sie gestern bei „Tante Tina“ in der Monheimer Altstadt und genoss ein leckeres Frühstück und das angenehm warm-heitere August-Wetter (RP-Foto: Matzerath). Nachahmen ist unbedingt angesagt. Wer kann, der sollte dieses Wochenende viel Zeit im Freien verbringen, denn dass der Hochsommer jetzt kalendarisch in den Spätsommer hinübergleitet, das werden wir laut Wetterprognose schon Anfang nächster Woche spüren: Regen ist in Sicht. Also: Nutzt die Gunst der Stunde, packt Badehose und/oder Picknick ein, schwingt euch aufs Rad und/oder fahrt Bötchen, bevölkert Biergärten und/oder Café-Terrassen! Apropos bevölkern: Füllen dürften sich Bäder, Rheinufer, Gastronomie, Open-air-Kultur (Freizeitpark Langfort!) und andere Sommer-Hotspots jetzt zunehmend: Am letzten Ferien-Wochenende kehrt noch mal ein ganzer Tross Urlauber zurück nach Langenfeld und Monheim.