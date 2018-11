“Tausend Dank“ : Unbekannte verteilt Weihnachtssterne in Langenfelder Seniorenheim

Eine Blume, rot wie der Advent: Ein Weihnachtsstern. Foto: dpa/Markus Scholz

Langenfeld Eine unbekannte Frau hat in einem Seniorenheim in Langenfeld Weihnachtssterne an die Bewohnerinnen verteilt und damit dort für helle Begeisterung gesorgt. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung bedankte sich auf Facebook bei dem „voradventlichen Engel“.

Im Seniorenheim Pro Talis in Berghausen, dem jüngsten dieser Einrichtungen in Langenfeld, war bereits Bescherung – und das Ende November. Eine Mitarbeiterin vom Sozialen Dienst bedankt sich auf Facebook bei dem „voradventlichen Engel, der einfach so reingekommen ist und unseren Bewohnerinnen der „Brückencrew“ kleine Weihnachtssterne geschenkt hat“. Keiner wisse, wer die Unbekannte sei, schreibt die Betreuerin und richtet sich direkt an die Spenderin: „Sie können kaum ahnen, was Sie damit in den Damen ausgelöst haben. Tausend Dank für diese Momente, die auch mich sprachlos zurücklassen.“

(ilpl)