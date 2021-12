Energiesparen: Langenfelder Experte gibt Tipps : So sparen Verbraucher Energiekosten

Langenfeld Derzeit ziehen Strom- und Gaspreise gewaltig an. Ein guter Zeitpunkt, um Stromfresser im Haushalt ausfindig zu machen. Was Verbraucher jetzt tun können, erklärt Energieberater Florian Bublies.

Wer sich im eigenen Haushalt auf die Suche nach den größten Stromfressern machen will, der sollte als Erstes die Dauerläufer in Betracht nehmen, empfiehlt Florian Bublies, Energieberater der Verbraucherzentrale. „Geräte, die 24 Stunden laufen und nicht so einfach abgestellt werden können wie Kühlschränke oder Gefriertruhen, sollten regelmäßig auf ihren Verbrauch überprüft werden.“ Wer sich nicht gleich ein neues, energiesparendes Gerät anschaffen will oder kann, sollte es warten und darauf achten, nicht zu kalte Temperaturen einzustellen. „Wer die Temperatur seines Kühlschranks beispielsweise nur um ein Grad absenkt, kann unter Umständen seinen Stromverbrauch schon um fünf bis sechs Prozent reduzieren“, erklärt der 39-jährige Fachmann. Beim obersten Fach im Kühlschrank reicht eine Temperatur von sieben Grad. Im Gefrierschrank wiederum müsse es nicht -24 Grad sei. „Da reichen auch -18 Grad vollkommen aus.“ Ein einfacher Alltagstipp, um den Stromverbrauch dieser Geräte nicht in die Höhe zu treiben: „Warme Speisen, die man im Kühlschrank oder Gefrierfach aufbewahren will, sollte man vorher bei Raumtemperatur oder auf dem Balkon abkühlen lassen, ehe man sie in den Kühlschrank stellt.“