Fußball, Oberliga : SFB gewinnen Acht-Tore-Spektakel

Baumbergs defensiver Mittelfeldspieler Milan Burovac (Mitte) überzeugte gegen Niederwenigern mit starken Balleroberungen und tollen Pässen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Fußball-Oberliga schießen die Sportfreunde Baumberg zum ersten Mal in dieser Saison sechs Tore und machen in der Tabelle weiter Boden gut. Der Sieg gegen die SF Niederwenigern hätte sogar noch höher ausfallen können.