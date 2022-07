Energiesparen im Winter : Was smarte Heiz-Thermostate bringen

Düsseldorf Digitale Thermostate gibt es bereits sehr günstig, und sie sind auch mitunter relativ leicht anzubringen. Doch was taugen sie wirklich? Heizungs-Experten geben Verbrauchern Aufschluss.

Günstige Modelle gibt es im Discounter oder Baumarkt bereits ab zehn bis zwanzig Euro: „Auch recht einfache Modelle lohnen sich aus unserer Sicht“, sagt Handwerk. Vor allem in großeren Räumen, in denen man eher etwas mehr heizt. Ähnlich wie bei einer Zeitschaltuhr kann man Heizkörper mit einer Anwesenheits- und Abwesenheitsfunktion einstellen. So läuft der Heizkörper nicht unnötig, wenn man sich tagsüber bei der Arbeit befindet und nachts beim Schlafen ebenfalls eher eine kühlere Raumtemperatur bevorzugt. Diese Nachtabsenkung liefern modernere Heizungsanlagen aber oft auch bereits automatisch.

Doch wer braucht diese? Und lohnen sie sich? Bei Smart-Home-Lösungen mit Thermostaten für drei bis sechs Heizungen stehen größere Wohnungen oder Einfamilienhäuser im Fokus. Viele Zusatzfunktionen, eine extra App und sogar Sprachassistenten unterscheiden die teuren System von einfachen Baumarkt-Thermostaten. Manche Hersteller versprechen eine Energieersparnis bis zu 30 Prozent. Ein viel zu hoch gegriffener Wert bei Nutzern, die ohnehin schon sparsam heizten, findet nicht nur der Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Die Stiftung Warentest rechnet mit einem Sparpotenzial von fünf bis acht Prozent, bei einem Haushalt, der seine Nutzung an einem normalen Arbeitstag per Abwesenheitsfunktion für acht Stunden herunterregelt. Habe man also in einer mittelgroßen Wohnung jährliche Heizkosten von 1000 Euro, liege die Ersparnis bei 50 bis 80 Euro. Je nach Anschaffungspreis des Smart-Home-Systems, können also ein paar Jahre vergehen, bis sich das Ganze rentiert. Die Experten bei der Stiftung Warentest empfehlen smarte Thermostate eher bei schlecht gedämmten Wohnungen. Energieoptimierte Häuser, die durch gute Dämmung eh kaum über Nacht auskühlten, hätten durch zeitweise Drosselung der Heizungen kaum Ersparnis.