Handball, Verbandsliga : SGL-Reserve hat „mega Bock“ gehabt

Langenfeld Mit 38:21 schießen die Verbandsliga-Handballer der SG Langenfeld II den ETB Essen aus der Halle. Der älteste Spieler der Heimmannschaft ist der beste: Andreas Nelte trifft neunmal.

Die zweite Mannschaft der SG Langenfeld setzt sich in der Spitzengruppe der Verbandsliga fest. Am Samstag gewannen die Handballer von Trainer Thorsten Scholl gegen ETB Schwarz-Weiß Essen deutlich mit 38:21 (22:12) und fuhren damit im neunten Spiel den siebten Sieg ein. „Heute hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind“, sagte der stark aufspielende Rechtsaußen Simon Schößer und freute sich zu Recht: „Das hat mega Bock gemacht.“