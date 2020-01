Konzerte in Krefeld : Erinnerungen an die Jazzqueen Billie Holiday

Krefeld Die Krefelder Sängerin Karin Mast setzt der Ikone des Blues ein Denkmal. Die Zuschauerplätze sind limitiert.

Starke Frauen liegen Karin Mast am Herzen. Frauen die nicht nur eine große Stimme, sondern auch etwas zu sagen haben mit ihrer Musik, ehrt die Krefelder Jazzsängerin mit musikalischen Programmen. Ihr nächster Tribut geht an Billie Holiday – für viele die größte Jazzsängerin aller Zeiten. Die Teilnahme am Holiday-Abend am Freitag, 24. Januar, ab 19 Uhr in der Volkshochschule ist nur nach Anmeldung möglich.