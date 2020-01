Aus den Schulen : Saubere Sonnenenergie für die Bodelschwingh-Schule

Krefeld: Photovoltaik-Anlage für Bodelschwingh-Schule Die Energiegenossenschaft Krefeld hat auf einem 346 Quadratmeter großen Dach der Förderschule eine moderne Photovoltaikanlage mit 96 Modulen errichtet.

An der Bodelschwingh-Schule wird Umweltschutz groß geschrieben. Das unterstrich die Schulgemeinschaft jetzt durch die Installation einer Photovoltaikanlage. Die Energiegenossenschaft Krefeld hatte sich zur Freude von Schülern und Lehrern für das Dach dieser Schule als Standort für die moderne Anlage entschieden. Schulleiter Alexander Ebert lobte, dass es dadurch ab sofort eine weitere Möglichkeit gebe, das Thema Umweltschutz in den Unterricht einzubeziehen.

Elisabeth Völlings, Sprecherin der Energiegenossenschaft, sagte: „Seit Montag wird auf dem Schuldach sauberer Strom produziert.“ Wie nötig solche Projekte sind, erklärte die Energieexpertin ebenfalls: „Die Folgen des weltweiten Klimawandels sind deutlich erkennbar, die Voraussagen der Schäden dramatisch. In den vergangenen beiden Sommern haben wir sie auch in Krefeld gespürt. Wir wissen alle, dass es zur Reduktion von Treibhausgasen weltweit enormer Anstrengungen bedarf – die einzelne Region kann aber durchaus dazu einen Beitrag leisten – unter anderem eben durch den Ausbau regionaler Energieerzeugung. Hierfür will sich Energiegenossenschaft stark machen.“