Vorverkauf in Wegberg läuft : Jazzsängerin Mara Minjoli in der Mühle

Mara Minjoli (von rechts), Schlagzeuger André Spajic, Bassist Michael Kehraus und Pianist Martin Scholz treten am 25. Oktober in Wegberg auf. Foto: Kulturring Wegberg

Wegberg Der Kulturring präsentiert das letzte Konzert in diesem Jahr. Karten zum Preis von 13 Euro gibt es im Vorverkauf.

Die Fans bester Jazzmusik dürfen sich freuen: Es gibt ein Wiedersehen und -hören mit der Jazzsängerin Mara Minjoli. Der Kulturring hat nämlich für sein drittes und letztes Konzert in diesem Jahr am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Wegberger Mühle die exzellente Sängerin engagiert, die vom ebenso hervorragenden Trio Indigo begleitet wird.

Mara Minjoli, die in Bochum lebt, studierte zunächst an der Folkwang Hochschule und machte ihren Abschluss an der Hochschule in Amsterdam. Mit Eigenkompositionen spielte sie 2013 ihr Debüt-Album „Pictures“ ein und gewann den begehrten Folkwang-Jazz-Preis.