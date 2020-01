Ein besonderesTheater : Theater „Hieriswaslos“ probt Stück „Mensch Inklusiv“

Krefeld Seit 2005 treffen sich die Freizeit-Mimen der inklusiven Theatergruppe „Hieriswaslos“ fast jede Woche, um die Kunst des Schauspiels zu entdecken

Bei der Entwicklung wurde eine Frage in den Mittelpunkt gestellt, die die Mitwirkenden in ihrem Leben ständig begleitet: Was bedeutet eigentlich Inklusion? Im Prozess der Stückentwicklung bestimmten die Schauspieler die Auswahl und Ausgestaltung der Charaktere und ihrer Rollen selbst, trainierten in vielen kleinen Einheiten Stimme und Ausdruck. Eigene Erlebnisse, Ansichten und Vorstellungen flossen ebenso in die Entwicklung der Bühnenfiguren ein wie individuelle Wünsche nach gesellschaftlicher Akzeptanz.