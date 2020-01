Zweiter Prozesstag in Krefeld : Mordverdächtiger soll krankhaft eifersüchtig sein

Krefeld Im Berufungsverfahren am Landgericht geht es um schwere Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Auch am zweiten Prozesstag in der Berufungsverhandlung gegen einen Krefelder, der seine Ex-Freundin eingesperrt und misshandelt haben soll, gab es kein Geständnis. Der 46-Jährige ist in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. In erster Instanz hatte sein Verteidiger eine Erklärung abgegeben und jegliche körperliche Auseinandersetzung verneint. Gleichwohl hatte er in der Erklärung eine „verbale Entgleisung“ seines Mandanten eingeräumt.