Fahrzeuge beschlagnahmt : Polizei stoppt illegales Autorennen in Kölner Innenstadt

Polizei stoppt illegales Autorennen in Kölner Innenstadt

Köln Zwei Raser sind bei einem illegalen Autorennen in der Kölner Innenstadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Polizei gestoppt worden. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Auch die Autos der beiden Männer seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 20 und 19 Jahre alten Fahrer hätten am Samstagabend die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen, als sie an einer Ampel vor der Deutzer Brücke die Motoren aufheulen ließen und hupend mit quietschenden Reifen sowie überhöhtem Tempo nebeneinander losfuhren.