Illegales Autorennen in Moers Irre Fahrt durch 30-Zone

Anwohner haben am Montagabend auf der Willy-Brandt-Straße/Im Meerfeld ein unerlaubtes Straßenrennen beobachtet. Vor Ort trafen die Beamten zwar kein Fahrzeuge mehr an, Zeugen konnten aber berichten, was passiert ist.

19.03.2024 , 10:29 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Am Montagabend, gegen 20.35 Uhr, sind Polizeibeamte der Wache Süd zur Willy-Brandt-Straße/Im Meerfeld in Moers ausgerückt, weil Zeugen beobachtet hatten, dass dort zwei Fahrzeuge ein unerlaubtes Rennen fuhren. Vor Ort trafen die Beamten zwar kein Fahrzeug mehr an, die Zeugen konnten aber Aufschluss über die Geschehnisse geben. Diesen zufolge fuhren ein brauner BMW und ein grauer Seat – beide mit Moerser Kennzeichen – von einem Parkplatz an der Straße Am Sportzentrum los und erhöhten auf der Straße Im Meerfeld ihre Geschwindigkeit so enorm, dass die Straßenverhältnisse ein noch schnelleres Fahren gar nicht erlaubt hätten. Der Seat soll dabei vor dem BMW gefahren sein. Die beiden Fahrzeuge fuhren in Richtung Willy-Brandt-Allee und bogen dann dort ab. Auf der Straße Im Meerfeld gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem unerlaubten Rennen und insbesondere zu den Fahrzeugführern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171 0 entgegen.

(juha)