21-jähriger Fußgänger weiter in Lebensgefahr Hat eine Art illegales Autorennen schweren Unfall in Solingen ausgelöst ?

Beispielsweise ist es laut Polizei inzwischen durchaus denkbar, dass sich die Frau sowie der 21-jährige Unglücksfahrer im Vorfeld des Zusammenstoßes unter anderem durch gemeinsame Brems- und Beschleunigungsmanöver gegenseitig provoziert, also möglicherweise eine Art Autorennen durchgeführt haben, sodass sich der Zusammenstoß mit dem Opfer am Ende nicht mehr hat verhindern lassen. Die Frau könne jedenfalls mit dem „verkehrswidrigen Verhalten des 21-jährigen VW-Fahrers in Zusammenhang gebracht werden“, hieß es am Dienstag bei der Polizei.