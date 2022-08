Streit im Internetcafé : Gesichtsfraktur nach Schlägen und Tritten – Polizei in Köln sucht Zeugen

Gesichtsfraktur nach Schlägen und Tritten – Polizei in Köln sucht Zeugen

Die Polizei in Köln sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera Zeugen für einen Vorfall, der sich im April ereignete (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln Für einen Angriff in einem Internetcafé in der Kölner Südstadt im April diesen Jahres sucht die Polizei nun mit Bildern nach dem unbekannten Täter. Ein 32-Jähriger erlitt bei der Tat schwere Gesichtsfrakturen.

Mit dem Foto einer Überwachungskamera aus einem Internetcafé auf der Richard-Wagner-Straße sucht die Polizei Köln nach einem Tatverdächtigen, der am 20. April gegen 20:15 Uhr einen 32-Jährigen im Streit mehrmals ins Gesicht geschlagen und anschließend auf den am Boden Liegenden eingetreten haben soll. Der Mann erlitt bei dem Angriff mehrere Gesichtsfrakturen. Laut Zeugenaussagen rannte der Gesuchte nach dem Angriff in Richtung Aachener Weiher davon.