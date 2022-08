Kölner Kardinal erneut in der Kritik : Enthüllungen zur PR-Strategie Kardinal Woelkis

Köln Tagelang hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki geschwiegen. Dabei ist ausgerechnet das Thema Kommunikation Stein des Anstoßes im Erzbistum Köln. Schon wieder.

Dass der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki vor allem „Fehler in der Kommunikation“ gemacht habe, stellte bereits Papst Franziskus fest, als er vor gut einem Jahr die Vorgänge rund um die Missbrauchsaufarbeitung in Deutschlands mitgliederstärkster Diözese untersuchen ließ. Da steckte das Erzbistum schon mehrere Monate in einer veritablen Vertrauenskrise. Die neuesten Enthüllungen einer Tageszeitung dürften das erklärte Ziel Woelkis, Vertrauen zurückzugewinnen, erst einmal in weite Ferne gerückt haben.

Den Recherchen zufolge sollte Woelki auf Anraten der PR-Fachleute dem renommierten Kirchenjournalisten Daniel Deckers von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ per Telefonanruf exklusive Informationen versprechen und ihn so vom „Gegner“ zum „glaubwürdigen Befürworter“ machen. Deckers bestätigte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ einen Anruf Woelkis. Er habe dessen Angebot aber abgeschlagen.

Am 30. Oktober 2020 gab das Erzbistum gemeinsam mit dem Betroffenenbeirat bekannt, die bereits fertige erstellte Missbrauchsuntersuchung einer Münchner Anwaltskanzlei werde wegen methodischer Mängel nicht wie vorgesehen veröffentlicht. Stattdessen würden neue Gutachter beauftragt. Er sei „sehr dankbar“, dass die Betroffenen ihm ihr Vertrauen entgegenbrächten, lässt sich Woelki in der Pressemitteilung zitieren. „Die Perspektive der Betroffenen ist handlungsleitend für unser weiteres Vorgehen.“

Wie eng die eigene Kommunikationsabteilung des Erzbistums mit den externen Beratern zusammenarbeitete, ist unklar. Ende 2020 jedenfalls trennte sich Woelki von seinem damaligen Mediendirektor Markus Günther. Kirchenkreisen zufolge hatte er dem Kardinal von dem Gutachter-Wechsel abgeraten. Überhaupt gab es in der Medienabteilung der Erzdiözese seit Woelkis Amtsantritt im September 2014 zahlreiche Umbesetzungen. Der derzeitige Pressesprecher Jürgen Kleikamp soll Insidern zufolge direkt dem Erzbischof zuarbeiten und kaum eine Anbindung an die Abteilung haben.

Dieses Nichts-Sagen stieß vor allem innerhalb der Kirche auf Kritik. Gleich drei hohe Kirchenvertreter - die Stadtdechanten Robert Kleine in Köln, Wolfgang Picken in Bonn und Bruno Kurth in Wuppertal - forderten eine Erklärung Woelkis. Picken sieht das Erzbistum auf einen „neuen Tiefpunkt“ zusteuern, während Kurth vor einem massiven Schaden für das „ehrliche Bemühen“ um Missbrauchsaufarbeitung in den Gemeinden warnt. Kleine betont, das Erzbistum und der Kardinal dürften sich jetzt keine Kommunikationsfehler mehr leisten. Sollte Woelki die PR-Strategie tatsächlich gebilligt haben, so Kleine, würde dies „einer moralischen Bankrotterklärung“ entsprechen.