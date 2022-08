Polizei bittet um Hinweise : Getarnte Kameras auf öffentlicher Damentoilette in Köln entdeckt

Eine als Kleiderhaken getarnte Kamera wurde in einer öffentlichen Damentoilette in Köln entdeckt. Foto: dpa/Polizei

Köln Als Kleiderhaken getarnte Kameras haben in einer öffentlichen Damentoilette in Köln Frauen unbemerkt in den Kabinen gefilmt. Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeuginnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einer öffentlichen Damentoilette in Köln hat eine Nutzerin als Kleiderhaken getarnte Spionagekameras entdeckt. Die Kameras hätten sich bei Bewegung in den Kabinen automatisch eingeschaltet, berichtete die Kölner Polizei am Dienstag. So seien Frauen in den Kabinen gefilmt und die Szenen auf Speicherkarten festgehalten worden.

Wie lange die Kameras bereits in der Toilette hingen, sei noch unklar. Ermittler bitten um Hinweise von Zeuginnen, die Verdächtiges beobachtet haben könnten. Die Speicherkarten seien nicht per Funk auszulesen. Sie mussten vor Ort gewechselt oder ausgelesen werden.

(toc/dpa)