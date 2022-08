Zeugen gesucht: 19-Jähriger bei Streit in Keppeln verletzt​

19-Jähriger bei Streit in Keppeln verletzt

Uedem-Keppeln Ein 19-Jähriger aus Kalkar ist bei einem Streit von unbekannten Tätern leicht verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Am Sonntag, 7. August, verließ der junge Mann mit einem Freund gegen 3.50 Uhr ein Veranstaltungsgelände an der Läpperstraße. Auf dem dortigen Parkplatz wurden sie von zwei Männern aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Die Unbekannten boten dem 19-Jährigen und seinem Begleiter an, sie mitzunehmen, doch die beiden lehnten das Angebot ab. Im Anschluss kam es zu einer Rangelei. Dabei stürzte der 19-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten. Sie werden beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt. Einer der Männer ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und dunkles, kurz geschnittenes Haar. Der andere Unbekannte ist 1,60 bis 1,65 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Weste. Zeugenhinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen nimmt die Kripo Goch unter der Telefonnummer 02823 1080 entgegen.