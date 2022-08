Vermutlich wegen Bauarbeiten : Stromausfall in Teilen der Kölner Innenstadt

Stromausfall in Teilen der Kölner Innenstadt

Teile von Kölns Innenstadt sind am Freitagmorgen von einem Stromausfall betroffen (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik

Köln Einen Stromausfall in der Kölner Altstadt betraf am Freitagmorgen rund 1000 Wohn- und Bürogebäude. Die Rheinenergie arbeitet mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben.

In Teilen der Kölner Innenstadt ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen waren etwa 1000 Wohnungen oder Geschäftshäuser an der Alten Budengasse und Unter Goldschmied, wie eine Sprecherin der Rheinenergie auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Wahrscheinlich sei bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt worden, dies werde aber noch geprüft. Die Störung sei seit 7:30 Uhr bekannt, wie die Sprecherin mitteilte. Fachleute seien vor Ort, es werde nun versucht, die betroffenen Kunden durch Umschaltungen wieder mit Strom zu versorgen.