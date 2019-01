Präparate im Wert von 62.000 Euro: Kölner Apotheken-Angestellte soll massenweise Potenzmittel gestohlen haben

Köln Eine pharmazeutische Angestellte soll in Köln Testosteronpräparate und Potenzmittel im Wert von 62.000 Euro gestohlen. Die 23-Jährige wurde auf frischer Tat ertappt.

Kripobeamte haben am Dienstag eine pharmazeutische Angestellte beim Diebstahl von Testosteron in Köln auf frischer Tat ertappt. Der 23-Jährigen wird zur Last gelegt, über einen Zeitraum von einem Jahr Testosteronpräparate und Potenzmittel im Wert von 62.000 Euro unberechtigt für eine Südstadt-Apotheke bestellt und dann gestohlen zu haben.