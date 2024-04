Kölner Handelskonzern Bei Rewe boomt das Reisegeschäft

Im Lebensmittelhandel ist die Entwicklung bei Rewe gespalten. Einerseits ist der Umsatz um 7,7 Prozent im nationalen Supermarktgeschäft und 8,6 Prozent bei Penny Deutschland gestiegen. Aber das Plus verdanken die Lebensmittelhändler vor allem der Inflation; die Lebensmittelpreise in Deutschland sind 2023 um einen zweistelligen Prozentsatz gestiegen. Rewe hat nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, um die Preissprünge für Kunden in Grenzen zu halten. Gleichzeitig ist der Einkauf teurer geworden, sind die Preise für Energie und Personal gestiegen – auch ohne neuen Tarifvertrag. Und die Menschen achten eben darauf, was und wo sie kaufen: mehr Eigen- und weniger Handelsmarken, statt im Supermarkt eher beim Discounter, weshalb Penny auch stärker gewachsen ist als die Rewe-Märkte. Die gute Nachricht, die der Rewe-Chef am Dienstag an die Kundschaft richten wollte, lautet: „Aktuell gibt es in unseren Sortimenten keine Inflation mehr, gewichtet sinken die Preise sogar“, erklärte Souque.