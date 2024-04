Hautärztin aus Moers Bewegender Abschied nach fast 28 Jahren

Seit 1. April ist Andrea Heinz offiziell im Ruhestand. Fast 28 Jahre lang hat sie als niedergelassene Hautärztin Patienten in Moers versorgt. Wie es in der Gemeinschaftspraxis am Neumarkt jetzt weitergeht.

10.04.2024 , 14:00 Uhr

Am 1. April hat Andrea Heinz (l.) nach fast 28-jähriger Tätigkeit als niedergelassene Hautärztin in Moers ihren Praxissitz an Antea Rehfus abgegeben. Foto: Sabine Grosser