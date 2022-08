Messerattacke in Köln-Mülheim : 22-Jährige verletzt Bekannte mit Messer schwer

Messerattacke in Köln-Mülheim

Köln Eine 22-Jährige hat in Köln-Mülheim eine 33-Jährige mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Streit am Donnerstagabend (18. August) in der Berliner Straße in Köln-Mülheim soll eine 22-jährige Frau ihre 33 Jahre alte Bekannte mit einem Messer schwer verletzt haben. Zeugen gelang es, die beiden Frauen zu trennen. Der Grund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Suche nach der namentlich bekannten 22-Jährigen läuft.