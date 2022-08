Einsatz für die Feuerwehr Grefrath : Wohnmobil gerät in Brand: 57-Jähriger schwer verletzt

Die Grefrather Feuerwehr löschte das brennende Wohnmobil und sicherte die Gasflaschen. Foto: Günter Jungmann

Grefrath Bei einem Brand in einem Wohnmobil in Grefrath ist am Mittwochmorgen ein 57-jähriger Mann schwer verletzt worden. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 8.30 Uhr zur Stadionstraße gerufen: Auf dem Parkplatz neben dem Eissport- und Eventpark brannte ein Wohnmobil.

Der Nutzer des Wohnmobils, ein 57-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er nach Ausbruch des Feuers offenbar noch versucht, Gegenstände aus dem Wagen zu retten. Zeugen kamen dem Mann zu Hilfe und informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr versorgte den Verletzten, bis der Rettungsdienst kam und den 57-Jährigen in ein Krankenhaus brachte.

Die Grefrather Wehrleute löschten das brennende Wohnmobil, klemmten die Batterien ab, sicherten die Gasflaschen und sperrten den Brandort ab. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen an dem Einsatz beteiligt, außerdem war die Rettungswache Kempen mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen vor Ort. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

