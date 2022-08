Ermittlungen dauern an : Säugling getötet – 31-jährige Mutter unter Verdacht

Ermittlungen dauern an

Kerpen Eine 31 Jahre alte Frau soll ihren Säugling getötet haben. Sie wurde verletzt auf einem Feldweg gefunden und festgenommen. Die Kölner Polizei ermittelt.

Ermittler der Polizei Köln haben am Freitagabend (12.8.) eine 31-Jährige im Rhein-Erft-Kreis festgenommen. Sie ist dringend verdächtig, ihren vier Monate alten Säugling getötet zu haben. Spaziergänger hatten die Frau, die nach der Tat versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, verletzt auf einem Feldweg nahe eines Parkplatzes entdeckt und den Notruf gewählt. Die alarmierten Beamten fanden den toten Säugling im Naherholungsgebiet „Boisdorfer See“. Gegen die 31-Jährige wurde bereits am Samstag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum Motiv der Beschuldigten dauern an.