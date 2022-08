Vorfall in Köln : Jugendliche mit Schreckschusspistole bedroht - Beamte finden auch Drogen

Köln Ein 43-Jähriger hat in Köln zwei Jugendliche mit einer durchgeladenen Schreckschusspistole bedroht. Als er anschließend von Beamten festgenommen werden konnte, fanden die Polizisten auch Heroin. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Laut Zeugenaussagen soll der unter der Wirkung von Drogen und Alkohol stehende 43-Jährige in einem Aufzug an der Bahnhaltestelle Neusser Straße/Gürtel dem 14-Jährigen die Waffe vor die Stirn gehalten und diese durchgeladen haben. Währenddessen hatte er die beiden Jugendlichen zum Aussteigen aufgefordert. Anschließend sei er in den Supermarkt gelaufen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an.