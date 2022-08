Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall auf Kiosk in Köln

Raubüberfall auf Kiosk in Köln

Die Polizei in Köln sucht nach einem Überfall auf einen Kiosk nach Zeugen (Symbolbild).

Köln Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Köln-Ehrenfeld ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zu Fuß.

Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Helmholtzstraße in Köln-Ehrenfeld am späten Mittwochabend (17. August) sucht die Polizei nach drei Unbekannten und weiteren Zeugen der Tat. Den offenbar jugendlichen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen 22 Uhr maskiert und mit einem Rohr, einer Zange und einem Teleskopschlagstock bewaffnet den Verkaufsraum betreten und den 25 Jahre alten Kioskbetreiber bedroht zu haben. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld und einigen Wodkaflaschen als Beute flüchteten sie anschließend zu Fuß aus dem Geschäft.