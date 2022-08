Auf knapp 70 Kilometern : Wasserentnahme aus Erft teilweise verboten

Köln Wegen der anhaltenden Dürre und niedriger Pegelstände darf aus Teilen der Erft vorerst kein Wasser mehr entnommen werden. Das teilte die Bezirksregierung Köln mit. Das Verbot gilt auf knapp 70 Kilometern.

Wegen der anhaltenden Dürre und niedriger Pegelstände darf aus Teilen der Erft vorerst kein Wasser mehr entnommen werden. An knapp 70 Kilometern am Oberlauf des Flusses ist es verboten, Wasser mechanisch oder elektrisch aus dem Gewässer zu pumpen oder zu saugen oder mit Handgefäßen daraus zu schöpfen, wie die Bezirksregierung Köln am Donnerstag mitteilte.